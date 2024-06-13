Firdevs'in kocası sanılıyordu; Aşk-ı Memnu'nun Melih Bey'i bakın aslında kimmiş! Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Firdevs Yöreoğlu ve kızları, "Melih Bey Takımı" olarak anılıyordu. Herkesin Firdevs Hanım'ın kocası sandığı Melih Bey bakın aslında kim çıktı!

ensonhaber.com

2008-2010 yıllarına damga vuran yapım Aşk-ı Memnu, hafızalardaki yerini koruyor.

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Nebahat Çehre, Hazal Kaya, Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı dizi, döneme damga vurmuştu.

Aşk-ı Memnu, günümüzde dahi adından söz ettirebiliyor.

Diziye dair hala merak konusu olan detaylardan biri olarak "Melih Bey" öne çıkıyor.

Melih Bey Takımı olarak adlandırılan Firdevs Yöreoğlu ve kızları (Bihter-Peyker), dizinin nabzını tutuyordu.

Melih Bey'in kim olduğu her daim gizemli kalırken, asıl gerçek ortaya çıktı.

Bakın aslında kimmiş...

İşte Melih Bey

Aslında romanda Melih Bey, Firdevs Hanım'ın babasının adı. Onları küçümsemek için bu lakap kullanılıyor.

Dizide ise Firdevs Hanım'ın ölen kocasının adı. Buradaki küçümseme unsuru Melih Yöreoğlu'nun batmış olması ve bütün cemiyetin Firdevs Hanım'ın onu aldattığını bilmesi.