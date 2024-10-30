Yağmur Dinç

Brezilyalı eski futbolcu Adriano Leita Riberio, eşi benzeri olmayan bir futbol yeteneği ile karşımıza çıktı.

Ancak kariyeri, beklendiği gibi gitmedi.

2000'li yılların ortalarında dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Adriano, İtalya'da Parma ve Inter Milan ile beş üretken yıl geçirdi.

Ünlü futbolcu babasını kaybedip performansında büyük bir düşüş yaşamadan bir süre önce L'Imperatore (İmparator) lakabını kazandı.

Sonrasında sokak çetelerine karışan Adriano, futbola erken veda etti.

ADRİANO'NUN SON HALİ

2 Senedir ortalıkta gözükmeyen Brezilyalı yıldız ismin son hali şaşkınlık yarattı.

42 yaşındaki Adriano mahalleden bir arkadaşının çektiği video ile ortaya çıktı.

Oldukça kilo aldığı gözlenen Adriano’nun arkadaşlarıyla şakalaşma şekli sosyal medyada gündem oldu.