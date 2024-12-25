Gassal dizisi 2. sezon var mı, yayınlanacak mı? Gassal 2. sezon tarihi

Yağmur Dinç

Birçok şehrin sokaklarında reklam panolarına asılan "ölünce beni kim yıkayacak" afişi, merak uyandırmıştı.

Afişlerin, "Gassal" dizisine ait olduğu öğrenildi.

TRT'nin dijital platformu "tabii"de seyircilerle buluşmaya başlayan dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın maceralarını konu ediniyor.

Selçuk Aydemir’in yönetmen koltuğunda oturduğu Gassal dizisinin senaryosunda Sümeyye Karaaslan imzası var; Başrolü ise Ahmet Kural üstleniyor.

İlk sezonu 21 Aralık'ta 10 bölüm yayınlanan diziyi bir çırpıda bitirenler ise ikinci sezonu bekliyor.

Peki; Gassal dizisi 2. sezon var mı, yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

GASSAL DİZİSİ 2. SEZON

Gassal 2. sezonunun yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, çekimlerin devam ettiği ve yeni oyuncuların dahil olacağı söyleniyor.

DİZİ KONUSU

Genç bir adam olan Baki, kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkar. Bu durum üzerine Baki, onlar gibi olmamak için hayatını değiştirmeye karar verir. Sosyalleşmeyi, toplum içine karışmayı deneyimleyen Baki, 30'lu yaşlarına kadar uzak durduğu şeylerin gerçekten anlamsız olduğunu keşfeder.

Kendisini yıkayacak birini bulmak için çabalayan Baki, bu süreçte geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşir ve yaşadığı kaygının nedeninin ölüm korkusu olduğunu anlar.

GASSAL OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural

Sibel Aytan

Muharrem Türkseven

Ezgi Özyürekoğlu

Serkan Ercan