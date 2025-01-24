Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

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Türk basınının acı günü...

Gazetecilik sektörünün en bilinen isimlerinden biri olan Deniz Arman’dan acı haber geldi.

Televizyon dünyasının önemli figürlerinden 63 yaşındaki Arman, bir süredir Çam Sakura Hastanesi’nde akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Arman, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki ay önce hastaneye yatan Deniz Arman, hastalığını gizli tutuyordu.

"ÜÇ AYLIK ÖMRÜM KALDI"

Yakınlarına iki-üç aylık ömrünün kaldığını söyleyen Arman'ın son isteği de ortaya çıktı.

Arman'ın son isteğinin, Maçka Mezarlığı'na defnedilmek olduğu öğrenildi.

"MEDYADAN USTA BİR KALEM DAHA KAYDI"

Deniz Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.

Erad, meslektaşına şöyle veda etti:

Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı.

"Kum saati" durdu.

İyi bir insan

İyi bir gazeteciyi

İyi bir Beşiktaşlı

Deniz Arman'ı kaybettik.

DENİZ ARMAN KİMDİR

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara’da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Arman'ın dedeleri 1800'lü yılların sonundaki büyük göçle Kırım'dan gelip İstanbul'a yerleşmiştir. Annesinin ismi Gülen Arman’dır. Babası Ülkü Arman gazeteciydi. İlkokul üçüncü sınıfa kadar Çankaya İlkokulu'nda tamamladı. Sonra imtihanlarını kazandığı TED Ankara Kolejinde okuyarak 1979 yılında bitirdi. ODTÜ'deki bir yılın sonunda yatay geçiş yaparak okuduğu İstanbul Üniversitesiİktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Milliyet Ekonomi Servisi’nde işe başladı.

Üniversite yıllarında öğrenci iken Gırgır ve Fırtdergilerinde çizerlik değil ama 'espri düşünürlüğü' de yaptı. Burada Oğuz Aral, Tekin Aral ve Altan Erbulak, Hasan Kaçan'larla tanıştı.

1985 yılında Genel Yayın Yönetmeni olan Çetin Emeç olan Milliyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başladı. Arkasından da Milliyet dış haber servisinde Mehmet Ali Birand'ın yanında görev yaptı. 1992 yılında Show TV’de çalışmaya başladı. Show TV’de 1992 yılında Mehmet Ali Birand’ın “32. Gün” ekibi ile beraber çalıştı.

1996 yılında Gülgün Feyman'la birlikte Star TV'ye geçti. 1997 yılında Star Haber’de haber müdürlüğü yaparken, sunucu işten ayrılınca haber sunmaya başladı.

1987 yılında askerliğini yaptı. 1999 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti, aynı zamanda Akşam gazetesi'nde de yazı yazmaya başladı. 2000 yılında hem Show TV'den ayrıldı hem de Akşam gazetesi'nden ayrıldı ve Habertürk'e geçti. 2003 yılında Habertürk'ten ayrılıp Vatan gazetesine geçti.

2004 yılında Vatan gazetesinden ayrılıp Star TV'ye döndü. 2005 yılında Kenan Işık'ın gelmesi üzerinde Star TV'den ayrıldıktan sonra Kanal D'de haftasonu haber sunucusu oldu. Kanal D haftasonu haberlerini sunan Deniz Arman 2010 yılında görevden alındı. 2012 yılında Kanal D'ye dönüp Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu. Kanal DHaber'deki tenkisat depremi sonucunda 06 Kasım 2014'te işine son verildi.

Deniz Arman, 1985 yılında üniversiteden tanıştığı Bercis Gülerman ile evlendi. Volga (d.1991) adında bir oğlu vardır.

PROGRAMLARI

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Başbakan) (sinema filmi)

Çalıştığı Gazeteler :

1985-1991 – Milliyet

1999-2000 – Akşam

2003-2004 – Vatan

Çalıştığı Televizyon Kanalları :

1991-1996 - Show TV

1996-1999 - Star TV

1999-2000 - Show TV

2000-2003 - Habertürk

2004-2005 - Star TV

2005-2010 - Kanal D

2012-2014 - Kanal D (Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak)