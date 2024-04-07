Gazzeli çocuğun isteği gerçek oldu! CZN Burak ile yemek yaptı Gazze'den Türkiye'ye getirilerek tedavisi tamamlanan savaş mağduru çocuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CZN Burak ile yemek yapmak istediğini söylemişti.. Gazzeli çocuğun isteği gerçek oldu.

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ensonhaber.com

Gazze'de büyük yıkımların ve binlerce can kaybının olduğu vahşet sürerken, savaş suçu işleyen ve tüm dünyadan tepki çekmesine rağmen durmayan İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmünde adeta bir insanlık dramı yaşanırken en büyük yardımlar Türkiye'den gidiyor.

Bu kapsamda başta çocuk ve kanser hastaları olmak üzere Türkiye'ye onlarca kişi getirilerek tedavileri gerçekleştiriliyor.

CZN Burak ile yemek yapmak istemişti

Bunlardan biri ise hafızalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği isteğiyle hafızalara kazınmıştı.

Gazzeli çocuk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "CZN Burak ile birlikte uzun zamandır beri beraber yemek yapmak istiyordum" demişti.

Tedavisi tamamlanan savaş mağduru çocuğun hayali gerçek oldu.

İsteği gerçek oldu

Savaş mağduru çocuk, CZN Burak ile birlikte mutfağa girdi. Birlikte yemek yaptıkları anları sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak videoya şu notu düştü: