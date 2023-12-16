Gökhan Oğuz’a Nurgül Yeşilçay’dan skandal tepki! "Bir afra bir tafra…" Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Gökhan Oğuz’un tavırlarından rahatsız oldu. Yeşilçay’dan bu tavırlara skandal bir tepki geldi!

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Nurgül Yeşilçay, oğlu Osman Nejat’ı Athena Grubu’nun konserine götürdü. Ünlü oyuncunun oğlu Athena Grubu üyeleri ile tanışmak istedi. Bu isteği üzerine oğlunu kulise götüren Yeşilçay, grubun solisti Gökhan Özoğuz’un tavırlarından rahatsız oldu.

Yeşilçay Özoğuz’un tavırları hakkında, "Bir afra bir tafra. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin" dedi.

Yeşilçay’ın tepkilerinin yer aldığı sosyal medya paylaşımları ise şu ifadeleri kullandı.

"Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!"