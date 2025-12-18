Yıllardır Cansever diye bildik: Gerçek adı meğer bambaşkaymış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Cansever, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Lösemi teşhisi aldığını duyuran sanatçı, tedavi sürecine odaklanmak amacıyla sahne çalışmalarına ara verdiğini belirtti.

Sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Cansever, “Dualarınızı bekliyorum” dedi.

Uzun yıllardır arabesk müziğe damga vuran sanatçı, “Yollar Hasta Ben Yorgunum”, “Yar Oy” ve “Duman Oldum” gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Sağlık haberinin ardından hayranları hem tedavi sürecini yakından takip etmeye başladı hem de Cansever’in hayatına dair merak edilen detayları araştırmaya yöneldi.

Sanatçının sahne adıyla tanınmasına rağmen gerçek isminin ne olduğu da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

GERÇEK ADI BAKIN NEYMİŞ

8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde, yedi çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever’in sahne adıyla tanınmasına rağmen gerçek adı Dzansever Dalipova.

Çocukluk yıllarında yaşadığı talihsiz bir kazada tek gözünü kaybeden Cansever, buna rağmen müzikten hiç kopmadı.

Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen sanatçı, ilk albümü “Kemano Başal E Romenge”yi 1992 yılında Kuzey Makedonya’da dinleyiciyle buluşturdu.

Sağlık sorunları da hayatının önemli bir parçası oldu. 1994’te ankilozan spondilit teşhisi alan Cansever, tüm zorluklara rağmen müzik kariyerini sürdürdü.

Türkiye’de geniş kitlelerce tanınması ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu “İbo Show”da, “Kara Çadır” adlı Yemen türküsünü seslendirmesiyle gerçekleşti.

Sanatçının “Meçhul” adlı albümü, Türkiye’deki kariyerinin dönüm noktası oldu. Albümde yer alan Kara Çadır, Kader, Yara Benim, Durup Dururken, Aşkım Yarım Kalmasın, Meçhul, Yeni Aşk, Uzat Bana Ellerini, Olmaz Olsun ve Derman Ol gibi eserler, Cansever’i arabesk müziğin sevilen isimleri arasına taşıdı.

Hayatındaki zorlukları müziğine yansıtan Cansever, güçlü yorumu ve kendine has tarzıyla arabesk müzikte kalıcı bir iz bırakmaya devam ediyor.