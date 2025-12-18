Melania Trump'ın hayatı film oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, hayatını konu alan bir filme imza attı.

"Melania" adlı 104 dakikalık belgesel, 30 Ocak'ta dünya genelinde vizyona girecek ve herkes aynı anda Trump'ın eşine dair detayları izleme şansına sahip olacak.

Filmde, Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'teki yemin töreni öncesindeki son 20 gününde, Melania Trump'ın deneyimleri aktarılıyor.

BİZZAT DAHİL OLDU

Belgeselde ayrıca kritik toplantılar, özel konuşmalar ve daha önce hiç görülmemiş özel görüntülerin de izleyiciyle buluşacağı belirtiliyor.

Filmin yapım sürecine Melania Trump'ın bizzat dahil olduğu belirtiliyor.

FİLMİN HAKLARI SATILDI

Amazon, filmin haklarını 40 milyon dolara satın aldı.

Şirket, bu film dışında Melania Trump hakkında 3 bölümlük bir belgesel de yayınlayacak.

30 Ocak'ta sinemalarda gösterimine başlanacak film, daha sonra Amazon'un dijital platformu Amazon Prime'dan da izlenebilecek.