Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle yine ekran başındakileri büyülemeye devam etti.
Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı hikayelerini ekranlara taşıyan dizi, reytinglerde rekor kırıyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in titizlikle kaleme aldığı bu özel yapım, başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimlerle paylaşıyor.
Son bölümün yayınlanmasının ardından ise gözler, gelecek haftanın heyecan dolu olaylarına çevrildi. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Ali'nin acısı gözyaşlarına boğacak
Dizinin yeni bölüm fragmanında Selma'nın hayati tehlikesi devam ediyor. Başta Taner olmak üzere, tüm yakınları gözyaşlarına boğulacak.
Öte yandan Ali'nin "Yine annesiz kalacağım" sözleri, ekran başındakilere duygusal anlar yaşatacak.
İşte Gönül Dağı 137. bölüm 2. fragman...