Gönül Dağı 137. bölüm 2. fragman: Ali'nin acı günü! "Yine annesiz kalacağım" Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Yeni bölümde Selma'nın kazası, Ali'yi derinden etkileyecek. İşte Gönül Dağı 137. bölüm 2. fragman...

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ensonhaber.com

Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle yine ekran başındakileri büyülemeye devam etti.

Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve içten insanlarının dokunaklı hikayelerini ekranlara taşıyan dizi, reytinglerde rekor kırıyor.

Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in titizlikle kaleme aldığı bu özel yapım, başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi yetenekli isimlerle paylaşıyor.

Son bölümün yayınlanmasının ardından ise gözler, gelecek haftanın heyecan dolu olaylarına çevrildi. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Ali'nin acısı gözyaşlarına boğacak

Dizinin yeni bölüm fragmanında Selma'nın hayati tehlikesi devam ediyor. Başta Taner olmak üzere, tüm yakınları gözyaşlarına boğulacak.

Öte yandan Ali'nin "Yine annesiz kalacağım" sözleri, ekran başındakilere duygusal anlar yaşatacak.

İşte Gönül Dağı 137. bölüm 2. fragman...