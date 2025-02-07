Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in acı günü: Babasını kaybetti

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Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve sanatçı Ebru Yaşar, aldıkları ölüm haberiyle sarsıldı.

Necat Gülseven'in babası ve Ebru Yaşar'ın kayınpederi Hasan Gülseven, hayatını kaybetti.

Baba Gülseven'in ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı.

Gülseven Medya Grubu tarafından yapılan açıklamada, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Necat Gülseven'in kıymetli babası Sayın Hasan Gülseven, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Gülseven Medya Grubu Ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.