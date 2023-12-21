Günün TV yayın akışları! 21 Aralık 2023 ATV, Show TV, Star, Fox TV, Kanal D, TV8 Bugünkü dizi, film ve yarışmalar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, 21 Aralık Perşembe TV'de neler var? İşte kanalların yayın akışları...

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Kanallar arasında gezinenler, bugün TV'dekilere göz atıyor.

21 Aralık Perşembe akşamı da birçok dizi, film, yarışma ekranda olacak.

Her bir kanalda başka bir yapım reyting için savaşacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taşıyıcı

Star TV yayın akışı

09:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 En Güzel Bölüm

16:15 Söz

18.15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

Fox TV yayın akışı

07:45 Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli FOX Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

TRT 1 yayın akışı

07:10 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:05 Diriliş “Ertuğrul”

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Arak

TV8 yayın akışı

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 Masterchef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye All Star