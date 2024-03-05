Hadise'den gecelikli iyi geceler pozu! Sosyal medya resmen alev aldı...

Kariyerindeki başarılarının yanında özel hayatıyla da magazin gündeminin nabzını tutan güzel şarkıcı Hadise'nin adı son günlerde aşk iddiaları ile anılıyor.
Adı iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile anılan ünlü şarkıcı, Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenmişti.
Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş halleri sosyal medyayı alt üst ederken hemen akabinde bir konserinde spontane gelişen olayın ardından çocuk istediğini vurgulaması olay olmuştu.
Özel hayatına dair haberler ile gündemden bir an olsun düşmeyen şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla da yürekleri hoplatmaya devam ediyor.
İddialı göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle verdiği pozların ardından takipçilerine iyi geceler dileğinde bulunduğu gecelikli pozu göreni mest etti.
İşte, Hadise'nin gündemde bomba etkisi yaratan iyi geceler pozu...