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Hadise'den gecelikli iyi geceler pozu! Sosyal medya resmen alev aldı...

Hadise'den gecelikli iyi geceler pozu! Sosyal medya resmen alev aldı... Mesleğindeki başarısıyla taktirlerin odağında olan güzel şarkıcı kariyerinin yanında özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Son olarak paylaştığı pozuyla takipçilerine iyi geceler dileyen sanatçı ortalığı kasıp kavurdu.