Hafta sonu TV'de: 14 Eylül 2025 kanallarda yayın akışları! Diziler, filmler, maçlar...

Hafta sonu keyfini televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, "Bugün televizyonda hangi programlar var?" sorusunun yanıtını merak ediyor.
Pazar günleri genellikle ailece izlenecek filmler, popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve güncel haber programlarıyla dolu bir yayın akışı sunuyor.
Özellikle hafta içi yoğunluğun ardından televizyon kanalları, hafta sonuna özel içeriklerle izleyicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.
14 Eylül Pazar günü için kanalların gün boyu sürecek yayın akışları netleşti.
İşte, bugün TV'dekiler...
ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Gözleri Karadeniz
15:30 Can Borcu
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Can Borcu
Kanal D yayın akışı
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:40 Miyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
15:30 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Efsane
22:30 Yaşamak Güzel Şey
Star TV yayın akışı
08:00 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
03:00 Türk Müziği
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11:15 Kirli Sepeti
14:15 Yasak Elma
16:30 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Recep İvedik 7
23:00 Şevkat Yerimdar
TRT 1 yayın akışı
08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gönül Dağı
17:00 Yunanistan - Finlandiya | FIBA Erkekler Eurobasket 3.'lük Maçı (Canlı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
21:00 Türkiye - Almanya | FIBA Erkekler Eurobasket Final Maçı (Canlı)
23:00 Eurobasket Özel (Canlı)
Show TV yayın akışı
08:00 İstasyon
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Veliaht
TV8 yayın akışı
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye