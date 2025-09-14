Hafta sonu TV'de: 14 Eylül 2025 kanallarda yayın akışları! Diziler, filmler, maçlar...

Hafta sonu keyfini televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, "Bugün televizyonda hangi programlar var?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Pazar günleri genellikle ailece izlenecek filmler, popüler diziler, eğlenceli yarışmalar ve güncel haber programlarıyla dolu bir yayın akışı sunuyor.

Özellikle hafta içi yoğunluğun ardından televizyon kanalları, hafta sonuna özel içeriklerle izleyicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

14 Eylül Pazar günü için kanalların gün boyu sürecek yayın akışları netleşti.

İşte, bugün TV'dekiler...

ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Gözleri Karadeniz

15:30 Can Borcu

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Can Borcu

Kanal D yayın akışı

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:40 Miyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

15:30 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Efsane

22:30 Yaşamak Güzel Şey

Star TV yayın akışı

08:00 Kral Kaybederse

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çarpıntı

03:00 Türk Müziği

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Kirli Sepeti

14:15 Yasak Elma

16:30 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Recep İvedik 7

23:00 Şevkat Yerimdar

TRT 1 yayın akışı

08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Gönül Dağı

17:00 Yunanistan - Finlandiya | FIBA Erkekler Eurobasket 3.'lük Maçı (Canlı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

21:00 Türkiye - Almanya | FIBA Erkekler Eurobasket Final Maçı (Canlı)

23:00 Eurobasket Özel (Canlı)

Show TV yayın akışı

08:00 İstasyon

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Veliaht

TV8 yayın akışı

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

14:15 İtiraf Et

16:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye