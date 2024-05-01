Hayat Bilgisi’nin Didem’i Yeliz Doğramacılar öyle değişti ki gören tanıyamadı! Güzelliğine yazık etmiş... Geçmişin popüler yapımları arasında olan Hayat Bilgisi’nde yer alan oyuncular günümüzde de anılmaya devam ediliyor. Yayınlanmasının üzerinden epey zaman geçen dizide Didem karakterine hayat veren Yeliz Doğramcılar’da unutulmayan isimler arasında yer alıyor. Şimdiki hali ile görenlerin tanıyamadığı Yeliz Doğramcılar bakın ne halde…

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2000’li yılların vazgeçilmez yapımları arasında ilk sıralarda yer alan Hayat Bilgisi günümüzde de aynı duygular ile izlenmeye devam ediliyor. Günümüzde de bu denli izlenmeye devam edilen dizide yer alan oyuncuların şimdiki halleri ise oldukça merak ediliyor.

Dizide hayat verdikleri karakterler ile hafızlarda unutulmaz yerler edinen isimler arasında Yeliz Doğramacılar’da şimdiki hali en çok merak edilen kişilerden biri.

Dizide hayat verdiği Didem karakteriyle tanınan güzel oyuncu geçen yılların ardından öyle bir değişti ki görenler tanımakta güçlük çekti.

Ekranlardan uzak bir hayat süren Doğramacılar yaptığı estetikler ile magazin gündemine adeta bomba gibi düştü.

İşte, Yeliz Doğramacılar’ın son hali…