Hilal Altınbilek cesur dekoltesiyle dikkat çekti! Davet tarzına yorum yağdı...

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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Hilal Altınbilek güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Züleyha karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Hilal Altınbilek şimdilerde Şahane Hayatım isimli dizide Şebnem Arda Gümüşçü karakterine hayat veriyor.
Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde FOX TV'nin isminin değişerek NOW olduğu gecenin etkinliğine katıldı.
Hilal Altınbilek davet tarzıyla geceye damga vurdu. Ünlü oyuncunun cesur tarzı sosyal medyada gündeme oturdu.
Instagram'da 1.4 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
İşte Hilal Altınbilek'in davet tarzı...