İlk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu güzelliği ile büyüledi! Sosyal medya onu konuşuyor Miss Turkey yarışmasında ilk 20'ye giremeyen İpek Kuşçu güzelliği ile sosyal medyayı salladı. İşte İpek Kuşçu'nun bazı pozları...

Hüseyin Topuz

Miss Turkey yarışmasında dereceye giren yarışmacılar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Miss Turkey 2024'ün kraliçesi İdil Bilgen oldu.

Miss Turkey yarışmasının sona ermesinin ardından yarışmada boy gösteren adaylar sosyal medyada gündeme gelmeye başladı.

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu oldu.

İpek Kuşçu isimli yarışmacının güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmanın ardından bir açıklama yapan İpek Kuşçu "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim." ifadelerine yer verdi.

İşte, İpek Kuşcu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bazı kareler...