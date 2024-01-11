İnci Taneleri ne zaman başlıyor? İnci Taneleri oyuncu kadrosu ve konusu

İnci Taneleri dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Kanal D ekranlarından başlayacak olan dizi hakkında aramalar son dönemde hız kazandı.
İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimler yer alıyor.
İnci Taneleri dizisi yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek.
Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı yaptığı anlarla günlerdir gündemde olan İnci Taneleri dizisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez yapıyor.
Hazar Ergüçlü'nün "Dilber" isimli pavyon dansçısını canlandırdığı sahneler sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.
Büyük bir merakla beklenen İnci Taneleri dizisi yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak...