İnci Taneleri'nin sırrı! Dilber, Azem'in kızı mı? Meğer aralarındaki bağ... Eşini öldürmekle suçlanarak 25 yıl hapis yatan Azem'in amacı, geride bıraktığı çocuklarını bulmaktır. Peki, Dilber aslında Azem'in kızı mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, konusu ve oyuncu kadrosuyla ülke gündemine damga vurdu.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan ve başrolü üstlendiği dizi, seyircileri ekrana kilitledi.

Pavyon sanatçısı Dilber ise en çok konuşulan karakter oldu.

İnci Taneleri dizisinde Dilber ile Azem arasındaki bağlantı merak ediliyor.

25 yıl mahkumiyetin ardından özgürlüğüne kavuşan Azem karakterinin yolu, Dilber ile keşisiyor.

Cezaevinden çıktıktan sonra hayatını yeniden kurmaya çalışan Azem, karısını bulmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele ediyor.

İzleyiciler Dilber Azem'in kızı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Azem'in kızı Dilber mi? İşte ayrıntılar...

Dilber, Azem'in kızı mı?

Dilber, bir pavyon dansçısı, Azem ise mahkum bir edebiyatçı...

İlk bölümde bir otel odasında karşılaşan iki karakterin enerjisi dikkatleri çekiyor.

Azem, yıllarca eşini öldürmekle suçlandığını düşünerek acı çekmiştir. Dilber'in kızı olması durumunda, Azem'in karısının öldürülmesiyle ilgili şüpheleri artacaktır.

Dilber'in Azem'in kızı olmaması durumunda ise, bir aşk söz konusu olabilir.

Dizi henüz yeni başladığı için, Dilber'in Azem'in kızı mı değil mi bilinmiyor.Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde bu sorunun cevabı netleşecek.