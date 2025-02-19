İşte Benim Stilim 2025 başlıyor; İşte sunucusu ve yeni jürileri...

Yağmur Uçar

Fenomen yarışma programı İşte Benim Stilim, TV8 ekranlarında geri dönüyor.

Geçen dönemlerine ait bölümleri dahi hala ilgi gören yarışma, izleyicileri yeniden heyecanlandırdı.

Daha önce jürisinde rahmetli Nur Yerlitaş, Ivana Sert ve Kemal Doğulu'nun yer aldığı programın jüri üyeleri belli oldu.

İlk bölümü 31 Mart Pazartesi günü yayınlanacak olan İşte Benim Stilim'in sunucusu da netleşti.

İşte yeni sezona dair detaylar...

YENİ SEZON İSİMLERİ

Yarışmanın sunuculuğunu, önceki sezonlarda da bu görevi üstlenen Öykü Serter üstlendi.

Jüriler ise İvana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oldu.