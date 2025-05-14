İşte Benim Stilim jürisi Nur Bilen Yavuzer'in eşi tanıdık çıktı! İşte kocası...

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Sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Nur Bilen Yavuzer, şimdilerde adından moda dünyasında söz ettiriyor.

Moda yarışması İşte Benim Stilim'de jürilik yapan Yavuzer, yorumları ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Özellikle de özel hayatı...

Nur Bilen Yavuzer, güzellik ve bakım tüyolarıyla dikkat çekerken, eşi de tanıdık.

İşte eşi hakkında merak edilenler...

Nur Bilen Yazvuzer'in eşi tanınmış plastik cerrah olan Prof. Dr. Reha Yavuzer, estetik ve rekonstrüktif cerrahi alanında uzmanlık kazanmıştır.

Hem akademik çalışmaları hem de medikal estetikteki katkıları ile tanınıyor.

Nur Bilen Yavuzer ve eşi Reha Yavuzer, birlikte kurdukları klinikte estetik hizmetler sunuyor. Çift, bu klinikte estetik ve güzellik alanında pek çok uygulama gerçekleştiriyor.