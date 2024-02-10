Kanser teşhisi konmuştu! Kral Charles'ın son durumunu Camilla açıkladı İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurmasının ardından Kraliçe Camilla, eşinin yaşadığı sürece ilişkin bilgi verdi.

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İngiltere tahtı şu sıralar sallantıda...

Prostat büyümesi nedeniyle Charles'a uygulanan tedavi sırasında "endişelendiren başka bir durumun" olduğunun açıklanmasının ardından, kanser teşhisi konduğu söylendi.

Kral Charles, kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıkladı ve geçtiğimiz günlerde ise ilk kez görüntülendi.

Keyfinin yerinde olduğu gözlemlenen Kral Charles ile ilgili bir açıklama daha yapıldı.

Bu defa açıklamayı yapan ise Kraliçe Camilla oldu.

"Son derece iyi"

Camilla, kanser teşhisi konan eşi Kral Charles hakkında konuştu. Eşine gelen tüm destek mesajlarından "çok etkilendiğini" belirten Kraliçe, Kral Charles'ın sağllık durumuyla ilgili "Bu koşullar altında son derece iyi" olduğunu söyledi.

Yeni görev adamı: Camilla

Kral Charles'ın tedavi süreci nedeniyle Kraliçe Camilla bu dönemde daha fazla görev üstlenecek.

Halka açık tüm görevlerini erteleyen Kral Charles'ın devlet evrakları üzerindeki çalışmalarına devam ettiği biliniyor.

Ayrıntılı bir bilgi verilmedi

Kral Charles'a teşhisle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Açıklama öncesinde İngiltere Kralı Charles'ın oğulları Prens Harry ve Prens William, hastalıkla ilgili bilgilendirildi.