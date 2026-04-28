Trump'tan İngiltere Kralı'nı utandıran çıkış: Annem genç Charles'a aşıktı

Beyaz Saray'da kritik zirve...

Yaptığı açıklamalar ve hamleler ile sık sık tartışmalara neden olan ABD Başkanı Donald Trump, bunlara bir yenisini daha ekledi.

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla resmi ziyaret için ABD'ye geldi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Bu kapsamda Beyaz Saray’da resmi karşılama töreni gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Trump'a karşılama sırasında eşi First Lady Melania Trump da eşlik etti.

ANNESİYLE ANISINI ANLATTI

Daha sonra Kral Charles'in onuruna bir tören düzenlenirken törenin ardından Trump, bazı açıklamalarda bulundu.

Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündemi meşgul eden ABD Başkanı, annesiyle ilgili bir anısını anlattı.

"ANNEM CHARLES'E AŞIKTI"

Annesinin genç Charles’a aşık olduğunu söyleyen Trump, "Charles’a Bak! Genç Charles. Çok hoş biri’ derdi.

Annem Charles'a aşıktı. İnanabiliyor musunuz?" dedi.

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Öte yandan Trump'ın konuşması sırasında Charles'ın yüzünde oluşan şaşkınlık kameralara yansıdı.

İngiltere Kralı'nın, Trump'ın ilginç çıkışı nedeniyle utandığı görüldü.