Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı vaadine Erem Şentürk'ten tepki Ensonhaber canlı yayınına konuk olan gazeteci Erem Şentürk, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamasının Türkiye açısından çok büyük bir güvenlik tehdidi olduğunu berlirterek "Bu Amerika'ya verilmiş siyasi bir vaat aynı zamanda. 'Size İstanbul'un merkezini size açacağız' demektir" dedi.

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Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor..

Bu kapsamda siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verirken, Cumhurbaşkanı adayları da seçim vaatlerini tek tek açıklıyor..

Ancak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları tartışma konusu yaratıyor.

Millet İttifakı'ndan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın göreve gelmeleri durumunda Baykar'a yönelik 'dokunacağız' tehdidinin ardından dün dikkat çeken bir açıklama daha geldi..

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Özel' programında değerlendirildi..

"Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı açıklaması ABD'ye verilmiş bir vaat"

İlker Koç'a konuk olan gazeteci Erem Şentürk, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamasının Türkiye açısından çok büyük bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de faaliyet gösteren, aynı zamanda CIA'ya bağlı bir istihbarat şirketi olan Sierra Nevada ile anlaşmasının nedeninin Amerika'ya verilmiş bir vaat olduğunu belirten Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

Bu Amerika'ya verilmiş siyasi bir vaat aynı zamanda. 'Size İstanbul'un merkezini size açacağız' demektir. Bu sadece Türkiye'ye söylenmiş bir cümle değildi.

"Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok büyük bir fiyasko ve çelişki"

Şentürk, şu ifadeleri kullandı: