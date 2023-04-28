Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı vaadine Erem Şentürk'ten tepki

Türkiye, sandık başına gitmek için gün sayıyor..
Bu kapsamda siyasi partiler seçim çalışmalarına hız verirken, Cumhurbaşkanı adayları da seçim vaatlerini tek tek açıklıyor..
Ancak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları tartışma konusu yaratıyor.
Millet İttifakı'ndan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın göreve gelmeleri durumunda Baykar'a yönelik 'dokunacağız' tehdidinin ardından dün dikkat çeken bir açıklama daha geldi..
Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nın havacılık ve uzay üssü haline getireceklerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu'nun projeyi ABD'de faaliyet gösteren Türk şirketin yapacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalar, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan 'Gündem Özel' programında değerlendirildi..
"Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı açıklaması ABD'ye verilmiş bir vaat"
İlker Koç'a konuk olan gazeteci Erem Şentürk, Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamasının Türkiye açısından çok büyük bir güvenlik tehdidi olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun ABD'de faaliyet gösteren, aynı zamanda CIA'ya bağlı bir istihbarat şirketi olan Sierra Nevada ile anlaşmasının nedeninin Amerika'ya verilmiş bir vaat olduğunu belirten Şentürk, şu ifadeleri kullandı:
Bu Amerika'ya verilmiş siyasi bir vaat aynı zamanda. 'Size İstanbul'un merkezini size açacağız' demektir. Bu sadece Türkiye'ye söylenmiş bir cümle değildi.
"Kılıçdaroğlu'nun açıklaması çok büyük bir fiyasko ve çelişki"
Şentürk, şu ifadeleri kullandı:
Dün Sayın Kılıçdaroğlu, size bir sürprizim var diyerek bir uzay ajansı ismi açıkladığında çok büyük bir fiyasko, çok büyük bir çelişki ve büyük bir tartışma başlatacağı belliydi.
Şu anda Kılıçdaroğlu'nun çalıştığı iletişim ajansında çok büyük bir iletişim faciası yaşanıyor, özellikle alevi videosundan sonra. Kılıçdaroğlu'nu gerçekten bir bataklığına çekiyorlar. Yanlış yoldalar.. Bunu iletişim ajansı yapıyor. Kılıçdaroğlu'na sürekli asla kurmaması gereken trajik cümleler kurduruyorlar.
"Savunma sanayi özel olmaz, bu tip işler devletin olmalıdır" diye bir hafta önce açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kendisi bu sefer özel bir şirket getirip o özel Amerikalı şirkete de Atatürk Havalimanı'nı vereceğini ilan etti.
Bu öve öve bitiremediği şirket, CIA ve Amerikan Hava Kuvvetleriyle çalışıyor. Bu şirketin bir özelliği var: Embeded. Yani gömülü, yani ihalesiz çalışıyor. CIA'in alt şirketi olan bir şirketten bahsediyor. İstihbarat topluyor.
Böyle bir şirketi Türkiye'den uzak tutmak gerekirken, böyle bir şirketin çok ciddi bir güvenlik tehdidiyken, turist olarak gelmeleri bile sakıncalıyken bu açıklanamaz! Siera Nevada şirketiyle biz Libya'da karşılaştık. Libya'da çok ciddi bir mücadele verilirken gördük, daha sonra Suriye'de gördük.. Siz böyle bir şirketi alıyorsunuz Atatürk Havalimanı'nı vereceğiz diyorsunuz...