Kerem Aktürkoğlu bakın nereliymiş! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi... A Milli Futbol Takımımızın başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu'nun nereli olduğu merak ediliyor. İşte milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi...

Hüseyin Topuz

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Milli takımımızda gösterdiği performans ile en dikkat çeken isimlerden biriside Kerem Aktürkoğlu oldu.

İzlanda karşısında hat-trick yaparak yıldızlaşan Kerem Aktüroğlu performansıyla sosyal medyayı salladı.

Gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu hakkında aramalar hız kazandı.

Milli futbolcumuz hakkında en çok merak edilenler arasında ise Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi yer aldı.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi...

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Rizeli babası Ömer Faruk ve Trabzonlu annesi Filiz Aktürkoğlu'nun oğlu olarak 21 Ekim 1998'de, İzmit'te doğdu.

17 Ağustos 1999'da gerçekleşen Gölcük depreminde enkaz altında kalan Aktürkoğlu, dedesi Mustafa Aktürkoğlu tarafından enkazdan kurtarılmıştı.