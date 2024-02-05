Kirli Sepeti’nin Medine’si Cansu Tosun göğüs dekoltesini açtı sosyal medya alev aldı… FOX ekranlarının sevilen dizisi Kirli Sepeti’nin sevilen karakteri Medine’ye hayat veren Cansu Tosun sosyal medyayı kasıp kavurdu. Güzel oyuncu gömleğini iliklemedi, bakan bir daha baktı…

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Hali hazırda FOX ekranlarında seyirciyle buluşan Kirli Sepeti dizisinde Medine karakterine hayat veren Cansu Tosun, başarılı oyunculuğunun yanında doğal güzelliğiyle de sıkça konuşuluyor.

Son dönemde gala tarzıyla gündem olan başarılı oyuncu güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.

Erkan Kolçak Köstendil ile mutlu bir evliliği olan Tosun, galada tercih ettiği mini etek ve gömlek tazının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortalığı yeniden kasıp kavurdu.

Duru güzelliğiyle oldukça beğenilen oyuncu bu sefer tercihini pantolon ve gömlekten yana kullandı.

Güzel oyuncu yaptığı paylaşımda, kırmızı gömleğinin dekoltesini göğüslerine kadar indirdi, bakan dönüp bir daha baktı…

İşte, Cansu Tosun’un sosyal medyayı kasıp kavuran pozu…