Kızıl Goncalar’a reyting rekortmeni Yalı Çapıkını’ndan tam destek! "Yasaklanmasını kabul etmiyoruz…" Son zamanların tartışma odağı haline gelen Kızıl Goncalar dizisine, Star TV’nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’ndan destek mesajı geldi. İşte, o mesaj bu şeklide yayınlandı…

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FOX ekranlarında seyirci ile Gold Film imzasıyla buluşan dizinin yapımcı koltuğunda ise Faruk Turgut oturuyor. Dizi, yayınlandığı günden itibaren birçok tartışmanın ana konusu haline geldi.

Tatışmalar ile gündemden bir an olsun düşmeyen Kızıl Goncalar’a, Yalı Çapkını dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin’den destek geldi.

Alptekin sosyal medya hesabı üzerinden Cinemascot'un açıklamasını alıntılayarak, KIZILGONCALARADOKUNMA YASAKLAMALARAHAYIR ve SANSÜREHAYIR etiketleriyle birlikte yayınladığı destek mesajında, "Neden? Söyleyecek cümlesi olan insanlara iyisiyle kötüsüyle; neden bu sansür her seferinde, her mecrada?" ifadelerini kullandı.