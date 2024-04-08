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Kızıl Goncalar'ın Beste'si Hazal Türesan'ın eski hali dumur etti! "Hangi büyü bu"

Kızıl Goncalar'ın Beste'si Hazal Türesan'ın eski hali dumur etti! "Hangi büyü bu" Kızıl Goncalar dizisi ile beğeni toplayan oyuncu Hazal Türesan'ın yıllar içindeki değişimi gündem oldu. Güzel oyuncuyu görenler, "eski halinden eser yok" dedi.