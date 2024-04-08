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1985 tarihinde Ankara'da doğan Hazal Türesan, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde tiyatro eğitimi aldı.
Televizyon ekranlarına 2008 yılında "Azra" karakterini canlandırdığı Unutma Beni dizisi ile başladı.
2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk, Tatlı İntikam, Mucize Doktor, Yalancı, Atiye gibi yapımlarda boy gösterdi.
Çok değişti
Şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde Özcan Deniz ve Özgü Namal ile başrol oynayan Hazal Türesan, değişimiyle gündem oldu.
38 yaşındaki Türesan'ın estetik operasyon yaptırdığı iddia edilirken, dudakları ve çenesindeki değişim dikkat çekti.
Ünlü oyuncunun güzelliği beğeni toplasa da, eski karelerine yorum yağdı.
İşte eski-yeni hali...