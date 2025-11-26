Kızılcık Şerbet 115. bölüm 2. fragman: Fatih evleniyor… İşte yeni eşi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle nefes kesti.

Diziden ayrılan oyuncuların yerleri doldu. Yeni katılan oyuncuların performansları dikkat çekti.

Dizinin hayranları “Yeni bölümde neler yaşanacak?” sorusuna yanıt ararken, yeni fragman geldi.

FATİH EVLENECEK Mİ?

Çimen’in Emir’in ailesiyle tanışmaya başlaması dizide yeni bir kapı aralıyor. Ancak küçük gibi görünen bir tesadüf, her iki ailede de adeta deprem etkisi yaratacak.

Bölümün en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Emir’in annesi ile Abdullah’ın nikah sahnesi.

Öte yandan Asil, Ünal ailesinden bir kişinin hayatta olduğunu öğreniyor. Peki, ama kim?

Başak, Fatih’i üvey babasından korumak için Fatih’le evlenme kararı aldığını söylüyor. Peki, Faith ve Başak arasında neler olacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 115. Bölüm 2. Fragman: