Kızılcık Şerbeti 107. bölüm 1. fragman: Katil, Ömer mi...

Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 106. bölümü ile ekrana geldi.

Işıl, kendisini tehdit eden kişiyi bulmak için kolları sıvadı; Nursema, Firaz'dan çocuk yapmak için hazır hissettiğini açıkladı.

Fatih ve Doğa arasında ipler iyice gerilirken, Asil'in tekne daveti de tuz biber oldu.

Ömer ise arkadaşının oğluna yardım için çıktığı yolda büyük bir şok yaşadı.

İzleyiciler, yeni bölümü heyecanla beklerken ilk fragman da geldi.

Fragmana, "Ben bir katil olabilirim" sözleri damga vurdu.

İşte, Kızılcık Şerbeti 107. bölüm 1. fragman...