Demet Evgar'ın başrolü üstlendiği Bahar dizisinden final haberi geldi.

Yayınlama Tarihi: 15.12.2025 16:37
Günü değişmişti; Final geldi! Bahar dizisinin son bölüm tarihi...
  • Bahar dizisi, bu sezon reytinglerde düşüş yaşadı.
  • Günü değişmesine rağmen istenen başarıyı yakalayamadı.
  • 64. bölümde final yaparak ekrana veda ediyor.

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi, bu sezon reytinglerde düşüş yaşadı.

Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolünde yer aldığı dizi yeni sezonda istediği başarıyı bir türlü yakalayamayınca günü değişmişti.

Üç sezondur salı akşamları yayınlanan Bahar, pazar gününe alınmasına rağmen istenen reytingi alamadı.

FİNAL KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son yılların en büyük izlenme rakamlarıyla açılan MF Yapım imzalı dizisi Bahar 64. bölümde ekrana veda ediyor.

