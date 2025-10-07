Kızılcık Şerbeti 108. bölüm 2. fragman: Işıl köşeye sıkıştı

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınladığı yeni bölüm fragmanıyla bir kez daha gündeme oturdu.

Mustafa’nın eve dönüş sahnesi, dizinin takipçilerini adeta ekran başına kilitledi.

Köşkte yaşanacak gelişmeler ise merak konusu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kazanın kendisiyle ilgili olduğunu öğrenen Ömer, bildiklerini Kıvılcım’la paylaşacak. Peki, Kıvılcım Ömer’e ne diyecek?

Öte yandan Fatih ve Doğa arasındaki buzlar eriyecek. Mustafa köşke geri dönecek.

Işıl’ın katil olduğunu bilen Asil, bakın yeni bölümde neler yapacak…

İşte Kızılcık Şerbeti 108. Bölüm 2. Fragman: