"Böyle kaldı" diyerek gösterdi! Kibariye'nin ayakları gündem oldu...

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar'ın "Katarsis" adlı YouTube programına konuk oldu.

İçten itirafları ve samimiyetiyle beğeni toplayan Kibariye, yaşadığı zorluklara değindi.

İçini döken Kibariye'nin özellikle bir hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

KİBARİYE'NİN AYAKLARI

Bir anda arkadaşlarından bahsetmeye başlayan Kibariye, 'Akhisar'da direk var hani direk. Kayarsın, oyun oynarsın. Direkten kaymayı çok severim ben. Ama bir gün kaydığım için ayağıma dibine kadar cam girdi. Böyle bir olay yaşadım. Bu ayağımı bile unuttum o güzel arkadaşlarımı özlemekten. Ameliyat atlattım küçükken, parasız günlerimizde. Ama ayağım böyle kaldı' diyerek ayakkabısını çıkarıp ayağını gösterdi.