Kızılcık Şerbeti 113. bölüm 2. fragman: Mustafa, Işıl, Doğa… İşte veda sahnesi

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma olduğu gibi bu hafta da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son bölümde yaşanan gelişmeler izleyicileri derinden etkilerken, yeni bölüm fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yeni bölümde yaşanacak ayrılıklar ve yüzleşmeler ise izleyicinin merakını daha da artırdı.

ÜÇÜ BİRDEN GİDİYOR

Işıl’a tuzak hazırlayan Mustafa, tekneye bindirip uzaklaşıyor. Ancak Mustafa’yı takip eden biri daha var…

Doğa son anda tekneye biniyor. Mustafa, Işıl ve Doğa teknedeyken büyük bir gemiyle çarpışıyor. 3 oyuncu da bu bölümde ekranlara veda edecek.

İşte Kızılcık Şerbeti 113. bölüm 2. fragman: