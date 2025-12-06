Kızılcık Şerbeti 117. bölüm 1. fragman: Ömer ve Bade'nin sahnesi çileden çıkaracak...

- Kızılcık Şerbeti'nin Cuma yayınlanacak 117. bölüm fragmanı yayımlandı.
- Ömer ve Bade'nin yakınlaşması, izleyicilere heyecanlı anlar yaşatacak.
- Ünal ailesindeki krizler ve ilişkiler, yeni bölümde de izleyicileri ekrana kilitleyecek.
Show TV’nin Cuma akşamlarına damgasını vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşamki bölümüyle yine büyük yankı uyandırdı.
Ünal ailesi içinde arka arkaya patlayan krizler, evdeki dengeleri tamamen değiştirdi.
Peki, yeni bölümde neler olacak, izleyicileri neler bekliyor?
SIRA ÖMER’DE
Abdullah ve Fatih’in evlilik planlarının ardından Ömer’in ilişkisi, ekranlara damga vuracak. Ömer ve Bade’nin yakınlaşması, Kıvılcım’ı çileden çıkaracak.
Öte yandan Nursema’nın sürekli mesajlaştığı eski sevgilisi kim çıkacak?
İşte Kızılcık Şerbeti 117. bölüm fragmanı: