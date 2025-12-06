Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı: Adil ve Esme’ye Şerif engeli! Esme’ye ne yapacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 9. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Bölüm boyunca yaşanan duygu yoğunluğu ve aksiyon, seyircileri ekran başına kilitlerken final sahnesi merakları artırdı.

Dizinin takipçileri, özellikle finalde yaşanan beklenmedik gelişmenin ardından gözlerini 10. bölüm fragmanına çevirdi.

Yeni haftada karakterleri neyin beklediği, hangi tehlikelerin kapıda olduğu ve hikayenin nasıl şekilleneceği büyük merak konusu.

ESME'Yİ KAÇIRIYOR

Patlattığı evin içerisinde Esme’nin olduğunu öğrenen Adil, deliye dönüyor ve hemen Esme’yi kurtarıyor.

Bu kez Şerif, Esme’yi kaçırıyor. Peki, Adil Esme’yi kurtaracak mı? Esme’nin başına neler gelecek?

İşte Taşacak Bu Deniz 10. bölüm fragmanı: