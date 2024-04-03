ensonhaber.com
Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, tansiyonu yükseltiyor.
Her bölümüyle reyting rekorları kıran diziye son olarak Rüzgar'ın Nursema'ya olan aşkı damga vurdu.
Yayınlanan fragmanda Nursema-Umut-Rüzgar arasında tansiyon yükseldiği görüldü.
Öte yandan ise Görkem'in gerçek yüzü Pembe'yi şoke etti.
Nursema gidiyor
Kızılcık Şerbeti 58. bölümden 2. fragman da geldi.
Fragmanda Umut’un müzisyenlik yaptığı yerle ‘evli olduğunun bilmemesi konusunda anlaştığı’ ortaya çıkıyor. Nursema ise bavulunu alarak evi terk ediyor.
İşte yeni bölüm tanıtımı...