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Kızılcık Şerbeti 58. bölüm 2. fragman: Olaylar, olaylar! Rüzgar kazandı; Nursema evi terk ediyor...

Kızılcık Şerbeti 58. bölüm 2. fragman: Olaylar, olaylar! Rüzgar kazandı; Nursema evi terk ediyor... Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ikinci fragmanında Doğa'nın mutlu günleri geri dönerken Nursema'nın evi terk etmesi damga vurdu. Umut tarafından hayal kırıklığına uğrayan Nursema, kime gidecek? İşte 58. bölüm 2. fragmanı...