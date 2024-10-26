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Haber Merkezi

Cuma akşamlarının favori dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Her hafta heyecan dozu artan olay örgüsüyle büyük beğeni toplayan dizide, karakterlerin yaşadığı zorlu çatışmalar ve beklenmedik gelişmeler yine gündemdeydi.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın unutulmaz performansları, dizinin reytinglerde üst sıralarda yer almasını sağlarken, yeni bölüm fragmanı izleyicileri şimdiden meraklandırdı.

Bakalım, bu hafta izleyicileri hangi sürprizler bekliyor?

MUSTAFA'NIN İHANETİ ORTAYA ÇIKTI

Dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa'nın yardım ettiği kadınla Nilay yüzleşiyor. Mustafa'yı öptüğü fotoğrafı gören Nilay, evi terk edecek.

Durumdan faydalanmak isteyen Görkem ise Nilay'a ortaklık teklif ediyor. Pembe'den ebediyen kurtulacaklar.

İşte Kızılcık Şerbeti 74. bölüm fragmanı...