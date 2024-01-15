Kızılcık Şerbeti Alev diziden ayrılacak mı? "Yurt dışı" detayı... Yayınlanacak Kızılcık Şerbeti 47. bölüm 1.fragmanında Alev'in yurt dışına gittiğini duyan izleyiciler, diziden ayrılıp ayrılmadığını araştırıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Alev gitti mi, ayrıldı mı? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacak mı? İşte detaylar...

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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine nefesleri kesti.

46. bölümüyle ekrana gelen dizi, seyircileri resmen dumur etti.

Abdullah Bey ve Alev'e nefreti devam eden Pembe Hanım, elinden geleni ardında koymadı.

Yeni bölümde neler olacak merak edilirken, fragmanın bir sahnesi şoke etti.

Alev'i nezarete attıran Pembe'nin intikam ateşi sönmedi. Bu işte Pembe'nin parmağı olduğunu öğrenen Alev, Apo'ya sırt döndü.

Kızılcık Şerbeti 47. bölüm 1.fragmanında Sönmez Hanım'ın "Alev yurt dışına gitti" sözleri dikkat çekti.

İzleyiciler, "Alev diziden ayrılacak mı", "Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu" merak ediyor.

İşte yeni bölüme dair detaylar...

Alev'in gidişi...

Fragmanda Alev'in gittiğinden bahsedilse de henüz resmi bir ayrılık açıklaması gelmedi.

Müjde Uzman, sezon başında da diziden ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

Bu sebeple, Alev karakterinin devam edeceği öngörülüyor. Akıbetinin ise gelecek bölümlerde netleşmesi bekleniyor.