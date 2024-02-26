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Kızılcık Şerbeti hayranları yıkılacak! O tarihten itibaren yayından kalkıyor...

Kızılcık Şerbeti hayranları yıkılacak! O tarihten itibaren yayından kalkıyor... Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin tutkulu izleyicilerine üzücü bir haber var. Uzun süredir ekranda büyük bir ilgiyle takip edilen dizi, sezon finaline doğru adım adım ilerliyor. Sonunda beklenen tarih belli oldu. O tarihten itibaren kısa süreliğine ekranlara veda edecek…