Kızılcık Şerbeti hayranları yıkılacak! O tarihten itibaren yayından kalkıyor...

Her Cuma akşamı ekranlara gelen ve milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinden kötü haber geldi.
Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Müjde Uzman, Barış Kılıç, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Sıla Türkoğlu gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizinin sezon finali tarihi belli oldu.
Doğa ve Fatih'in hamilelik hikayesiyle başlayan dizi, bir bebek kriziyle daha gündeme gelmiş durumda.
Seküler ve muhafazakar aileler arasındaki çekişme, yeni bölümlerde de doruk noktasına ulaşacak gibi görünüyor.
Yeni bölümdeki gelişmeler heyecanla beklenirken, sezon finalinin yaklaşması izleyicilerin duygulandırıyor.
İşte sezon finali tarihi…
O tarihte sezon finali yapıyor
Kızılcık Şerbeti hayranlarının merakla beklediği sezon finali tarihi sonunda duyuruldu ve bu haber izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.
Sabırsızlıkla beklenen final bölümü, 7 Haziran'da ekrana gelecek. 14 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi, tüm dizilerin sezon finallerini yapması planlanıyor.