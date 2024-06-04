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Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragman: Nilay'ın intikamı, Mustafa'nın sonunu getirdi

Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragman: Nilay'ın intikamı, Mustafa'nın sonunu getirdi Show TV'nin reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde Ünal ailesi bölünüyor. Alev ülkeyi terk ediyor, Mustafa ise Görkem'in saldırısına uğruyor. Bakın son sahnede canına kıyan kim... İşte Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragman!