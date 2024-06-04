Show TV'nin cuma gecelerine damgasını vuran Kızılcık Şerbeti, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Drama ve gerilimi ustalıkla birleştiren dizi, yeni bölümde sezon finaliyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizinin senaryosunu Melis Civelek üstleniyor.
Dizinin sezon finali bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Tüm ipler kopacak, ortalık fena karışacak.
Görkem-Ömer krizi aileyi yıktı
Görkem ve Ömer'in ilişkisi ortaya çıkıyor. Fatih sinirden deliye dönerken, sakinleştirmeye çalışan Mustafa canından olacak mı?
Öte yandan Rüzgar ve Nursema bir ilişkiye başlıyor. Alev ise tüm olanlara daha fazla dayanamayacak ve yurt dışına gidecek.
İşte Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragman...