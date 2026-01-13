Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz isim: Kıvılcım’la birlikte sahneye çıkacak Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne bomba bir isim geliyor. Dizinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak ünlü bir sunucu konuk oyuncu olarak kadroya dahil oluyor.