Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz isim: Kıvılcım’la birlikte sahneye çıkacak

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne bomba bir isim geliyor. Dizinin yeni bölümünde izleyicileri şaşırtacak ünlü bir sunucu konuk oyuncu olarak kadroya dahil oluyor.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 11:39
  • Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oyuncu olarak katılıyor.
  • Ünlü sunucu, Kıvılcım karakterinin programına katılacak.
  • Tümer'in yer aldığı sahne, bu hafta yayınlanacak.

Show TV’nin her Cuma akşamı izleyiciyle buluşan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta 121. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Dizi yeni bölümünde izleyiciyi şaşırtacak.

Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman ise dizinin takipçilerini heyecanlandıran sürpriz bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

Ünlü sunucu Saba Tümer, Kızılcık Şerbeti kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olacak.

KIVILCIM’A KONUK OLACAK

Yapılan açıklamaya göre Tümer, dizide Evrim Alasya’nın hayat verdiği “Kıvılcım” karakterinin programına konuk olarak katılacak.

Tümer’in konuk olduğu sahne, bu hafta ekrana gelecek.

