Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz isim: Kıvılcım’la birlikte sahneye çıkacak

- Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'ne Saba Tümer konuk oyuncu olarak katılıyor.
- Ünlü sunucu, Kıvılcım karakterinin programına katılacak.
- Tümer'in yer aldığı sahne, bu hafta yayınlanacak.
Show TV’nin her Cuma akşamı izleyiciyle buluşan fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu hafta 121. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.
Dizi yeni bölümünde izleyiciyi şaşırtacak.
Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman ise dizinin takipçilerini heyecanlandıran sürpriz bir gelişmeyi ortaya çıkardı.
Ünlü sunucu Saba Tümer, Kızılcık Şerbeti kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil olacak.
KIVILCIM’A KONUK OLACAK
Sevilen sunucu Saba Tümer, dizinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oluyor.
Yapılan açıklamaya göre Tümer, dizide Evrim Alasya’nın hayat verdiği “Kıvılcım” karakterinin programına konuk olarak katılacak.
Tümer’in konuk olduğu sahne, bu hafta ekrana gelecek.