Taşacak Bu Deniz İso’nun çocukluk hali ortaya çıktı: Gören tanıyamadı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, dizisi her bölümüyle reytinglerde zirveden düşmüyor.

Dizinin son bölümlerinde özellikle Fadime ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen İso karakteri, izleyicilerin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

İso karakterine hayat veren başarılı oyuncu Erdem Şanlı, daha önce rol aldığı Ateş Kuşları dizisiyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Şimdilerde Taşacak Bu Deniz’deki performansıyla adından söz ettiren oyuncunun çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı.

ERDEM ŞANLI KİMDİR?

1996 doğumlu olan Erdem Şanlı’nın ailesi Boşnak kökenli. Şanlı, eğitim hayatına İstanbul’da devam etmek için 2015 yılında İstanbul’a gelerek İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümünde öğrenim gördü.

Meslek hayatına ilk olarak kamera arkasında adım atan Şanlı, bir süre reji ekibinde görev aldı. Daha sonra sektörde oyuncu koçluğu yaparak tecrübe kazandı ve ardından oyunculuk kariyerine yöneldi.

Erdem Şanlı, oyunculuk dünyasına ilk adımını 2018 yılında Vatanım Sensin dizisiyle attı.

Bu projeden sonra ekranlarda farklı yapımlarda da yer alan oyuncu, özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi popüler dizilerde rol alarak adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan çocukluk fotoğrafı ise gündem oldu. İşte o kare: