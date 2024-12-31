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Haber Merkezi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay ele alındı.

Cemile isimli bir kadın, kocasını ve üç çocuğunu terk ettiğini ve pastacı Tacettin’e kaçtığını açıkladı.

Terk etme gerekçesinin ise kocasının tek oturuşta 3 kilo hamsi yemesi olduğu ortaya çıktı.

KOCASINI TEK OTURUŞTA 3 KİLO HAMSİ YEDİĞİ İÇİN TERK ETTİ

Stüdyoya konuk olan Cemile, kocasının yemek alışkanlıkları yüzünden evliliğini bitirme kararı aldığını anlattı.

Cemile, eşiyle arasındaki uyumsuzluğun en büyük nedeninin, kocasının tek başına 3 kilo hamsi yemesi olduğunu belirtti.

3 ÇOCUĞUNU BIRAKIP PASTACIYA KAÇTI

Bu olayın ardından eşiyle aralarındaki bağın kopmaya başladığını ve sonunda bu yüzden evliliğini sonlandırdığını söyledi.

Kendisini pastacı Tacettin ile yeni bir hayata adadığını ifade eden Cemile, hamsi olayının evliliklerinin sonunu getiren en önemli dönüm noktası olduğunu vurguladı.

"BANA GÖRE BU KADAR FAZLA HAMSİ YEMEK MANTIKLI DEĞİL"

Cemile, “O an ne hissettim bilmiyorum, ama bana göre bu kadar fazla hamsi yemek gerçekten mantıklı değildi. Sonra, başka birini tanıdım ve ona yöneldim.” dedi.