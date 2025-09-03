Kral Kaybederse'nin 2. sezon tarihi netleşti! İşte yayın günü...

Kral Kaybederse, izleyicilerin büyük beğenisini toplayan ilk sezonunun ardından yeni sezonuyla ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, ilk sezonuyla elde ettiği başarı sayesinde vakit kaybetmeden ikinci sezon onayı almıştı.

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yeni sezonu merakla beklenen dizi, hayranlarına yine soluksuz bir seyir keyfi yaşatacak.

Kral Kaybederse yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yayın günü...

2. SEZON TARİHİ

Kral Kaybederse'nin 2. sezon bilgileri, “Kibir ve inat, bir insanın kendisini önce mükemmel görmesini sağlar, sonra da sonunu getirir.” sözleriyle duyuruldu.

Merakla beklenen dizinin 9 Eylül Salı günü saat 20.00'da yayınlanacağı belirtildi.