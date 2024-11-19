Maç, dizi, film! Bugünkü TV yayın akışı: 19 Kasım 2024 televizyonda...

19 Kasım 2024 NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.
Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.
Salı akşamı her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alırken, milli maç heyecanı da eşlik edecek.
Peki, bugün hangi diziler var? İşte kanalların 19 Kasım 2024 yayın programı...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
Kanal D
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
22:45 İnci Taneleri
02:00 Arka Sokaklar
05:00 Poyraz Karayel
Star TV
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
22:15 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kızıl Goncalar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Aşk Evlilik Boşanma
03:30 Her Yerde Sen
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
TV8
07:15 Ebru İle 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi
00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler
Show TV
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Kalpazan
TRT 1
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:10 Teşkilat
02:30 Masumlar Apartmanı