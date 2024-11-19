Maç, dizi, film! Bugünkü TV yayın akışı: 19 Kasım 2024 televizyonda...

Haber Merkezi

19 Kasım 2024 NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler yayınlanacak açıklandı.

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük olarak akışları teyit ediyor.

Salı akşamı her kanalda yine birbirinden heyecanlı dizi, film ve yarışmalar yer alırken, milli maç heyecanı da eşlik edecek.

Peki, bugün hangi diziler var? İşte kanalların 19 Kasım 2024 yayın programı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

Kanal D

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

22:45 İnci Taneleri

02:00 Arka Sokaklar

05:00 Poyraz Karayel

Star TV

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

22:15 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Kızıl Goncalar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Aşk Evlilik Boşanma

03:30 Her Yerde Sen

05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV8

07:15 Ebru İle 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

22:45 Karadağ - Türkiye / UEFA Uluslar Ligi

00:15 İlkay Buharalı'yla Gerçekler

Show TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Kalpazan

TRT 1

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:10 Teşkilat

02:30 Masumlar Apartmanı