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Malatya'da vefat eden oğlunun selasını okuyan imam yürekleri dağladı

Malatya'da vefat eden oğlunun selasını okuyan imam yürekleri dağladı Malatya'nın Darende ilçesinde genç yaşta vefat eden oğlunun selasını okuyan imam duygusal anlar yaşattı. Selayı adeta bir ağıt şeklinde okuyan imama dair o anlar böyle görüntülendi.