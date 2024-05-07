ensonhaber.com
Malatya'dan sosyal medyaya yansıyan bir video dikkat çekti.
Darende ilçesinde meydana gelen olayda, bölgede görevli bir imam, genç yaştaki oğlunu kaybetti.
Evladına son görevini yerine getirmek isteyen imam, görevli olduğu camiye giderek oğlunun selasını okudu.
Genç yaşta kaybettiği oğlunun selasını okudu: Acısı sesine yansıdı...
Oğlunun selasını adeta bir ağıt şeklinde okuyan imam, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Oğlunun selasını okuyan imamla ilgili o anlar, bir vatandaş tarafından kayda alındı.
İşte yürekleri dağlayan o sela...
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