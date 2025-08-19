MasterChef Ayla annesini paylaştı, takipçileri inanamadı! "İşte güzelliğin kaynağı"

MasterChef 2025 yarışmacılarından Ayla, sosyal medya hesabından yaptığı özel paylaşımla gündem oldu.

Yarışmadaki performansı kadar samimi tavırlarıyla da dikkat çeken Ayla, bu kez mutfak dışında yaptığı bir paylaşımla takipçilerinin ilgisini çekti.

Genç yarışmacı, annesinin fotoğrafını takipçileriyle paylaşınca yorum yağmuru geldi.

ANNESİNE BENZİYOR

Kısa sürede binlerce beğeni alan gönderiye, “İşte güzelliğin kaynağı buymuş”, “Annesiyle adeta kardeş gibiler” ve “Güzellik aileden geliyor” şeklinde yorumlar yapıldı.