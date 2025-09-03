MasterChef Gizem'in eşi bakın kim çıktı

TV8'in fenomen yarışması MasterChef, tüm hızıyla devam ediyor...

MasterChef Türkiye 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Gizem Tokat Budakçı, hem mutfaktaki disipliniyle hem de özel hayatıyla izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.

Yarışmaya Fethiye'den katılan ve aslında bir maden mühendisi olan MasterChef Gizem, aşk hayatında da başarıyı yakaladı.

35 yaşındaki yarışmacının eşi ile pozları, sosyal medyada beğeni topladı.

PİLOT EŞİ

5 yıldır evli olan Gizem Tokat Budakçı'nın Eşi kaptan pilot olarak görev yapıyor.

Bu bilgi medyada sıkça vurgulanan ve izleyicileri şaşırtan bir detay oldu.

Öte yandan ise kendisinin Acun Ilıcalı'nın özel pilotluğunu yaptığı iddiası da gündeme geldi ancak kesin bir bilgiye ulaşılamadı.