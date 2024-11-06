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MasterChef'in jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Programda Candaş Tolga Işık, ünlü şeflere son dönemlerde meşhur olan ve her geçen gün de talebin arttığı Dubai çikolatasını sordu.

Işık şeflere, "Dubai çikolatası hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi.

ŞEFLER SEVMEDİ

Somer Sivrioğlu, "Çok ciddi şart koyarım, yapılmayacak. Dubai çikolatası, Masterchef'te yapılmayacak. Bu kadar nerden çıktı? Niye çıktı? Normal çikolata varken niye içine kadayıf koyalım?" yanıtını verdi.

Mehmet Yalçınkaya ise, "Aslında bu çikolatalı künefe. Biz her şeyi yorumluyoruz ya, orada da aslında bir tane künefe yapılıyor. Bu künefenin üzerine bir çikolata sos dökülüyor. Ben bir sefer yedim. Onu da Hollanda'da bir fuarda yedim. Bayılmadım. Dubai çikolatası yemek için çıldırmam" dedi.