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MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star'da büyük ödül ne?

MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star'da büyük ödül ne? MasterChef Türkiye All Star'da şampiyon belli oluyor. Tahsin ve Esra şampiyon olmak ve büyük ödülü kazanmak için son kez yemek yaptılar. Peki şampiyon kim oldu?