MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef All Star'da büyük ödül ne?

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TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da şampiyon belli oluyor.
Esra ve Tahsin'in finale kaldığı MasterChef All Star Türkiye'de kimin şampiyon olacağı merak uyandırdı.
Uzun ve zorlu bir sezonun ardından son ikiye kalmayı başaran Tahsin ve Esra Pazar akşamı ekrana gelen final bölümünde son kez tezgah başına geçtiler.
Büyük ödül belli oldu
MasterChef Türkiye All Star'da bu sezon şampiyon olan yarışmacı akıllı arabanın sahibi olacak.
MasterChef Türkiye'de şampiyon olan isme verilecek aracın MG 4 olduğu açıklandı.